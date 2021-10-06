Военная крепость во Владивостоке стала концертной площадкой

Фото: Музей-заповедник «Владивостокская крепость»

Живая музыка зазвучала под открытым небом – во Владивостоке прошел Музыкальный пикник. В первые выходные октября остров Русский стал большой концертной площадкой. Мероприятие, организованное Музеем-заповедником «Владивостокская крепость», объединило сотни жителей и гостей города.

Местом проведения Музыкального пикника стал форт Поспелова. Это одна из самых уютных площадок Владивостокской крепости, но несмотря на небольшие размеры здесь есть на что посмотреть. Об истории и инженерных особенностях оборонительного объекта гостям Музыкального пикника рассказали экскурсоводы Музея-заповедника. Каждые два часа по форту отправлялись экскурсионные группы – в разных направлениях. При этом все маршруты были авторскими, и гости Музыкального пикника в течение дня могли посетить сразу несколько экскурсий.

В этом году Музыкальный пикник стал настоящим семейным праздником – впервые на фестивале была оборудована детская зона. Для маленьких меломанов организовали тематические мастер-классы и активные игры. Ребята могли построить собственную крепость – из кинетического песка, смастерить «музыкальную» брошь из фетра, почувствовать себя рок-звездой, сделав гитару по своему дизайну, запустить воздушного змея или освоить игру в крокет.

За музыкальную атмосферу фестиваля 2 октября отвечали Эстрадный оркестр МГУ имени Г.И. Невельского, в исполнении которого известные каждому мелодии зазвучали совсем по-новому, а также популярные приморские коллективы - Jazz Acoustic Project, Anton Anoshkin и Briolin Light Orchestra. Специальным гостем Музыкального пикника в этом году стала группа из Улан-Удэ «Сезон Dождей». Невероятная энергетика музыкантов из Бурятии не оставила публику равнодушной и отпускать коллектив во сцены посетители фестиваля не спешили.

– Мне очень нравятся люди, очень разного возраста, подтанцовывают, поют вместе с нами, классная атмосфера, очень приятная. Я надеюсь, что наше название не повлияет на погоду. Здорово будет, если второй день фестиваля будет таким же солнечным, - поделился вокалист группы «Сезон Dождей» Иван Уланов после концерта.

Однако у капризной приморской погоды были другие планы и изменить их не смогли даже гости из солнечной Бурятии. Из-за сильного дождя второй день Музыкального пикника завершился, едва начавшись. Но невероятный заряд положительных эмоций, который получили гости фестиваля в первый день, точно сохраниться до следующего Музыкального пикника в 2022 году.

Фото: Музей-заповедник «Владивостокская крепость»

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