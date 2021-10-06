В Уссурийске падает численность населения - город был единственным в Приморье, где она росла

Житель Уссурийска - из архива КП Фото: Сергей БАЛАНОВ

В единственном городе Приморья, где росла численность населения, фиксируют спад. В Уссурийске количество жителей стабильно росло с 2011 года.

Горожане ждали рубежа в 200 тысяч человек давно – однако сейчас население 196,9 тысячи человек, согласно информации Приморскстата. На начало года в Уссурийском городском округе фиксировали 198,3 тысячи человек, при этом, показатель меньше на тысячу, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Средний возраст жителя Уссурийска – 40 лет, а мужчины в среднем моложе женщин – примерно на пять лет.

Напомним, что численность населения в Приморье – 1,87 миллиона жителей. Отмечается рост естественной убыли в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом.

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