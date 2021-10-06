Тайны великих художников раскроют на экране Владивостока

Фильмы можно увидеть с 6 октября до 3 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

Целую вереницу разнообразных фильмов об искусстве покажут владивостокцам. Увидеть Леонардо да Винчи, Микеланджело, Иеронима Босха, Каналетто можно на экранах кинотеатра «Уссури» с 6 октября по 3 ноября.

Имена художников известны всем, но многие ли знают, кем были эти люди в жизни? Что их вдохновляло? Какие тайные смыслы скрыты за их творчеством? Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы, жители и гости Владивостока могут обратиться к проекту #АртЛекторийВКино. Лучшие документальные фильмы, фильмы-выставки об истории искусства и художниках – все это будет доступно зрителю в HD-съемке на больших экранах кинотеатра. Каждый сможет погрузиться в историю произведений искусств и узнать малоизвестные факты про художников и их произведения.

Большая роль в этом мероприятии отведена художнику Леонардо да Винчи. 6 октября покажут документальный фильм «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи»

В 2019 году в Лувре прошла эпохальная выставка, посвященная пятисотлетию с года смерти Леонардо да Винчи. В этой выставке ярко отражен весь не только творческий, но и жизненный путь художника. 10 лет – именно столько готовилась эта выставка.

Невероятная ретроспектива поможет вплотную подойти как к экспонатам выставки, так и к самой завораживающей личности Леонардо да Винчи.

Этот фильм – это универсальная возможность побывать на ночной виртуальной экскурсии в Лувре и своими глазами увидеть выставку Леонардо да Винчи и раскрыть новые грани понимания его искусства.

Фильм-выставка о величайшем мастере эпохи возрождения Микеланджело будет представлена зрителям 13 октября.

«Микеланджело: Любовь и смерть» – это уникальная возможность посмотреть шедевры мирового искусства на большом экране кинотеатра. Фильм-выставка предлагает посетить экскурсию, на которой зритель познакомиться с работами Микеланджело Буонаротти. Архитектор, поэт, скульптор, живописец – это все о нем. Именно Микеланджело расширил границы возможного и находил все новые формы создания искусства. Создатели фильма следуют за мастером из Ареццо во Флоренцию и Рим, чтобы увидеть как начало его творческого пути, так и конец. Итогом же стала Пьета Бандини, которой в тени капюшона Никодима скрывается сам автопортрет мастера.

Фильм-выставка «Удивительный мир Иеронима Босха» дает возможность подобрать ключи к понимаю творчества Босха, разгадать загадки и просмотреть символы на его шедеврах. Фильм будет показан зрителям 20 октября.

Художник, который связал своим творчеством средневековье и новое время, который так умело вносил метафору в свою жизнь. Все это о Иерониме Босхе.

«Сад земных наслаждений», «Страшный суд», «Поклонение волхвов» — все это дело рук великого мастера, который скончался более 600 лет назад. Иероним Босх – художник, без которого не было бы ни Гойи, ни Дали. Именно он наследник средневекового символизма и предтеча сюрреализма.

Посетить фильм-выставку «Каналетто и искусство Венеции» можно 27 октября.

Джованни Антонио Каналь, более известного как Канолетто, в свое время обвиняли в использовании Камеры Обскура, то есть своего рода фотокамеры XVII века и в подтасовке своих художественных произведений. Все потому, что художник слишком хорошо изображал виды Венеции.

Фильм покажет зрителям места, которые вдохновляли художников XVIII века и которые запечатлены на полотнах Каналетто. Это и мост Риальто, площадь Сан-Марко и Букингемский дворец и Виндзорский замок. Потрясающее видение художника, его особый взгляд, четкость деталей помогает нам так красочно и точно увидеть все великолепие и красочность Венеции.

Закроет проект тот, кто его открыл. 3 ноября на экранах кинотеатра покажут документальный фильм «Леонардо. Вся история»

Фильм также посвящен жизни великого живописца, скульптора и изобретателя эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи «Леонардо. Вся история» – это уникальная возможность увидеть в Ultra HD-разрешении полотна, находящиеся в разных уголках мира. В объективе фильма присутствуют знаменитые картины художника, такие как «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Мадонна Литта» и другие. Искусствоведы подробно разбирают каждую картину, историю создания, технику исполнения, особенность, что дает возможность взглянуть на творчество Леонардо да Винчи совсем иными глазами.

Сам художник ценил живопись выше других искусств и при помощи исследования окружающего мира или «науки живописи» – именно так Леонардо называл свой метод, он ставил себе цель внести в искусство саму жизнь.

Возрастное ограничение 12+

Стоимость билетов от 350 рублей.

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