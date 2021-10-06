Может ударить по голове: жители Владивостока обеспокоились спилом ветвей

Ветки падают прямо на пешеходный переход Фото: предоставлено читателями.

Спил ветвей в районе улицы Пушкинской, 89, обеспокоил жителей Владивостока. Работы ведутся прямо на пешеходном переходе, никаких предупредительных знаков или ограждения не стоит, поэтому люди переживают, что тяжелые ветки деревьев могут упасть на прохожих.

Однако, как оказалось, у подрядчика все под контролем.

– На месте проведения работ находился мастер, который следил за безопасностью пешеходов. Тем не менее, до руководителя подрядной организации доведена информация о необходимости обустройства ограждения во время обрезки деревьев, – сказали корреспонденту «КП – Владивосток» в пресс-службе городской администрации.

До подрядчика доведена информация об опасности таких работ Фото: предоставлено читателями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03