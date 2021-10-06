Приморье и Москва будут развивать совместные маршруты для туризма

Маршруты построят по популярным в крае местам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комитет по туризму Москвы и агентство туризма Приморского края договорились о совместном развитии туризма. Встреча прошла 4 октября.

- Владивосток и Москва создадут межрегиональные маршруты для иностранных туристов… Важнейшая задача соглашения – увеличить турпоток в Россию, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Владимир Щур, руководитель приморского агентства, добавил, что важнейшая цель сотрудничества – показать, насколько большая и разная страна.

В туристические потоки первостепенно привлекут иностранных туристов. Планируется, что скоро разработают дорожную карту, специалисты Приморья разработают соответствующую рекламно-информационную кампанию совместно с офисом развития и гостеприимства Москвы.

- Мы высоко оцениваем опыт, который есть у Приморского края в области работы с туристами из Восточной Азии, и ожидаем, что наше сотрудничество будем очень успешным. У нас есть согласованная позиция по созданию межрегиональных маршрутов, - уточнила замруководителя Мостуризма Татьяна Шаршавицкая.

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