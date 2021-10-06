После окончания купального сезона начались строительные работы в районе известного пляжа Приморья

До тех пор, пока не закончатся строительные работы, въезд на территорию пляжа будет запрещен. Фото: instagram.com/vl_parki

Еще одно место Владивостока обновит свой внешний вид и порадует приморцев. На острове Русский началось строительство велодорожки. До тех пор, пока не закончатся работы по благоустройству пляжа, доступ к прибрежной зоне будет ограничен, ради безопасности жизни и здоровья людей.

Корреспондент «КП-Владивосток» уточнил о моментах строительства, которые интересовали жителей города. Стало известно, как быть пешеходам и велосипедистам, не помешает ли велодорожка автолюбителям, и будет ли вообще там удобно кататься на велике.

- Велосипедисты и пешеходы не будут мешать друг другу, ведь на асфальтированной дорожке будет специальная разметка. Автолюбителям тоже не стоит переживать, дорогу им никто не перекроет, а наоборот положат асфальт, для более комфортного проезда, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так же планируется проложить маршрут с оборудованными смотровыми площадками и другими удобствами.

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