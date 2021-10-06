Горячая вода возвращается в дома Первомайского района Владивостока

Специалисты меняют устаревшие трубы. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

За прошлую зиму во Владивостоке произошло порядка 2 тысяч порывов на тепловых сетях. И антилидер тут Первомайский район, на него приходится порядка 40% проблем, некоторые трубы здесь, по признанию строителей, рассыпаются в руках. Поэтому сюда сегодня брошены значительные силы МУПВ ВПЭС («Владивостокское предприятие электрический сетей»).

Уже начался капитальный ремонт тепловых сетей в районе дома № 38 по улице Сахалинской, здесь заменят 130 метров теплотрассы и 50 железобетонных конструкций. Каждую зиму на этом небольшом участке происходило более пяти аварий.

- Сейчас меняем изношенные трубы на современные и полностью все железобетонные лотки. Ремонтные работы проходят на пятиметровой глубине. Еще, конечно, дождь внес свои коррективы, пришлось откачивать воду. Несмотря на все это, успеваем в срок выполнить реконструкцию теплотрассы, 15 октября восстановим горячую воду и подадим по новым трубам отопление, - пояснил директор ВПЭС Олег Титов.

Это хорошая новость для жителей домов по ул. Сахалинская, 46, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19а, 21, 21а, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 8; ул. Борисенко, 60, 104, 100, 100а, 100б, 100в, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 92, 94, 96, 98; ул. Космонавтов, 13, 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 9; ул. Монтажная, 2а, 3, 4, 5, 7; ул. 3-я Строительная, 11, 10, 9.

Восстановление горячего водоснабжения ожидается здесь уже 15 октября.

Ещё один фронт работ - в районе дома № 14 на улице 2-й Строительной, здесь по заказу ВПЭС подрядчик выполняет перекладку более 1 километра трубы. Сарая была изношена на 90%, строители, раскопав участок, хватались за голову.

«Когда вскрыли лотки на трассе, на трубах живого места не нашли. Почти на каждом метре - дыра. Они в руках рассыпаются. За много лет работы на теплотрассах такие ветхие трубы увидел впервые. Мы их все демонтировали и сейчас проложили новые, современные предизолированные трубы. Теперь местные жители могут на 30 лет забыть об авариях», - рассказал Георгий Битаров, директор компании-подрядчика.

Примерно 70% от общего объема работы уже выполнено, так что все к тому же 15 октября подача горячего водоснабжения восстановится и по следующим адресам:

ул. Новожилова, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 39; ул. 2-я Строительная, 21; ул. 3-я Строительная, 12.

Чтобы ускорить процесс, рабочие трудятся в несколько смен. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Кстати

Работы на сетях проводятся и в других районах города, например, в Краснознаменном переулке (между мэрией города и отелем «Лотте») с 7 по 9 октября из-за ремонта теплотрассы будет полностью перекрыта проезжая часть в районе домов № 9 и 11.

Ремонтные работы пройдут в период с 9 утра 7 октября до 20 часов 9 октября 2021 года. На это время движение и парковка транспортных средств будут ограничены. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Официально

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00.