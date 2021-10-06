Груда метала – вот что увидели очевидцы вместо автомобиля в Надеждинском районе

Все, что осталось от «Приуса» - это груда метала. Фото: принтскрин видео.

В сети появилось видео после страшной аварии. Со слов очевидцев водитель пропустил поворот за мостом перед речкой Крестьянкой и не справился с управлением. Все, что осталось от «Приуса», - это груда метала.

- Я проезжал мимо этого места, скорее всего водитель ехал со стороны Покровки. Может он засмотрелся в телефон. От дороги нет развилки, это не первый человек, что попадает здесь в аварию, - рассказал житель Приморья.

Очевидцы также сообщают, что за рулем автомобиля был молодой человек, он не перенес полученных травм и скончался.

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