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Владивосток6 октября 2021 11:11

Груда метала – вот что увидели очевидцы вместо автомобиля в Надеждинском районе

Страшное ДТП случилось перед речкой Крестьянкой
Екатерина МАКСИМОВА
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Все, что осталось от «Приуса» - это груда метала.

Все, что осталось от «Приуса» - это груда метала.

Фото: принтскрин видео.

В сети появилось видео после страшной аварии. Со слов очевидцев водитель пропустил поворот за мостом перед речкой Крестьянкой и не справился с управлением. Все, что осталось от «Приуса», - это груда метала.

- Я проезжал мимо этого места, скорее всего водитель ехал со стороны Покровки. Может он засмотрелся в телефон. От дороги нет развилки, это не первый человек, что попадает здесь в аварию, - рассказал житель Приморья.

Очевидцы также сообщают, что за рулем автомобиля был молодой человек, он не перенес полученных травм и скончался.

Очевидцы сообщают, что в аварии погиб молодой человек
Видео: instagram.com/dps_pokrovka

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