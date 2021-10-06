За верность профессии учителя и воспитатели Владивостока получили награды и ключи от квартир

Мероприятие прошло 5 октября Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке с этого года появилось новое направление поддержки учителей, которые переехали из других регионов или муниципалитетов Приморья. Теперь они могут обрести свой дом во Владивостоке благодаря краевой программе «Арендное жилье».

Имена первых счастливых обладателей ключей от квартир озвучил глава Владивостока Константин Шестаков 5 октября на мероприятии в честь Дня учителя. Ими стали пять преподавателей – директор школы № 17 Лилит Арутюнян, учитель английского и немецкого языка школы № 25 Евгений Джибладзе, учитель физики и информатики школы № 33 Василий Глушков, учитель начальных классов школы № 7 Виктория Кузьмина и учитель китайского языка школы № 76 Анна Пирожок.

На торжественном мероприятии, которое проходило в стенах школы номер шесть на Эгершельде, глава Владивостока Константин Шестаков поздравил всех педагогов дошкольного, школьного и дополнительного образования с Днем учителя.

«Важная задача учителей в том, чтобы дать возможность ребятам полюбить учиться. Благодаря кропотливой работе педагогов любопытство ребят к жизни и к ее изучению закрепляется на многие годы», - обратился к присутствующим Константин Шестаков.

Вслед за словами благодарности вклад педагогов в развитие будущего поколения отметили и материально. Глава города вручил награды за труд лучшим педагогам города. Медаль «За безупречный труд» получил преподаватель школы № 60 Гарольд Кузнецов. Педагог отметил, что после 29 лет службы в армии судьба подарила ему 43 прекрасных года работы учителем.

Восемь учителей стали обладателями почетных грамот администрации, 25 педагогов – благодарственных писем.

Отметили и финалистов конкурса «Воспитатель года-2021». Первый заместитель главы администрации Сергей Дмитриенко вручил им дипломы, денежные премии и сувениры. Звание лучшего воспитателя города в 2021 году заслужила Анна Полякова, воспитатель детского сада № 124.

Не забыли и о самих школьниках, участниках интернет-конкурса «Мой учитель». Больше всего просмотров и лайков собрал видеоролик учеников 7 «Б» класса школы № 13. Они поздравили на английском языке своего учителя иностранных языков Инну Кононенко.

Завершилось торжественное собрание церемонией посвящения в профессию молодых педагогов Владивостока. В этом году более сотни учителей приступили к работе в школах города. Все они зачитали клятву на верность профессии.

Во Владивостоке появилась новая мера поддержка Фото: Администрация Владивостока

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03