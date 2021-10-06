25 молодых талантов получили премии во Владивостоке

25 человек стали лауреатами престижной премии. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Молодым везде дорогу, как говорится, а во Владивостоке – еще и почет, признание и денежный стимул. По традиции, в приморской столице чествуют лауреатов премии «Молодежный вектор».

В этом году премию в размере 25 тысяч рублей получили 25 жителей Владивостока, доказывающих своим примером, что малыми делами мостится дорога в большое будущее. Специальный знак «Молодежный вектор» лауреатам вручил глава города Константин Шестаков.

– Вы ярко проявили себя в разных сферах, реализовали интересные и полезные проекты – и мы ценим ваши достижения! Мне бы очень хотелось, чтобы и впредь вы находили для себя развитие в нашем городе. А Владивостоку нужны, такие как вы, – образованные, смелые, ответственные молодые люди, которые могут не только сохранить лучшее, чем богат наш город, но и осуществить новые проекты. Находите свое призвание, реализуйте себя. Вместе с моей командой я постараюсь сделать все возможное, для того, чтобы у вас были для этого все условия, – сказал Константин Шестаков.

Собравшихся поздравил Константин Шестаков. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Основные сферы деятельности, в которых проявляли себя лауреаты, - это благотворительность, творчество, патриотическое воспитание. Пожалуй, уместно будет перечислить фамилии всех победителей премии «Молодежный вектор» в 2021 году:

Дмитрий Пискунов – член федерации экстремальных видов спорта Приморского края, организатор фестивалей «Aloha, Приморье!» и «Go Skateboarding Day 2020».

Сергей Мотофанов – художник, граффитист.

Артем Мавричев – член медиабратства «Киберволонтеры».

Анастасия Есенкина – региональный координатор Российского движения школьников в Приморском крае.

Анастасия Гулина – участник и редактор команды КВН «Красный лис».

Мария Попова - хореограф музыкального театра «Овация», одна из основателей проекта «ТеатрПлюсОдин».

Екатерина Плохотникова – руководитель сводного отряда барабанщиков в пионерской организации Владивостока, экскурсовод музея «История детского движения».

Александр Захаров – основатель благотворительного проекта «Подари фрукты детям».

Вячеслав Земдиханов – командир военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт».

Ксения Попова – одна из руководителей фонда защиты бездомных животных «Умка».

Денис Григорьев – командир приморского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды».

Юлия Даниленко – руководитель проекта «Добрые слова».

Артем Купчик – организатор краевых конкурсов социальных проектов #ПримДобро и «ДелайДобро».

Екатерина Бертина – организатор дистанционного цикла занятий по журналистике для детей, а также городского краеведческого марафона «Знай и люби свой город».

Яна Вэстн – организатор модулей проекта «Сладкое завтра, или как стать кондитером, отбывая наказание», одна из разработчиков «Социальной карты добрых организаций Владивостока».

Эльвира Тахирова – организатор концерта для детей из коррекционной школы-интерната Находки, всероссийской акции «День без бумаги», фестиваля по баскетболу «Мы – баскетбол» и других.

Георгий Оданец – заместитель руководителя всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Приморского края, координатор направления «Наша Победа».

Мария Прус – создатель первого экологического проекта по спасению еды «Фудшеринг Владивосток», призванного сократить количество пищевых отходов.

Елена Кондратьева – инициатор акции #Памятьуморя, руководитель онлайн-проекта «Школа гитаристов», онлайн-марафонов #Говорим и #ЗОЖдались.

Руслан Гаджимурадов – комиссар краевого отделения Российских студенческих отрядов.

Андрей Брянский – председатель общественной молодежной палаты при думе Владивостока, член общественного совета думы города.

Аксинья Суслонова – руководитель окружного студенческого трудового проекта «Курильские острова» на острове Шикотан.

Ксения Козлова – соорганизатор проектов «Бесплатная продуктовая помощь», «Вам, родные», организатор празднования Дня медицинского работника для сотрудников краевой детской клинической больницы №1.

Алексей Дыба – инициатор и руководитель регионального форума «Медиа и продвижение Приморского края».

Арина Франкевич – тренер, работает с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра.

Лауреаты получили призы. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

В этом году на «Молодежный вектор» претендовали 64 молодых активиста, которые внесли вклад в развитие молодежной политики во Владивостоке. Выбрали, конечно же, самых достойных, для чего создавалась специальная комиссия, в том числе и с участием руководителей профильных подразделений администрации города и городских общественных организаций, депутатов. Участники комиссии не без удовольствия отметили, насколько разносторонняя молодежь в городе и насколько важны темы их проектов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03