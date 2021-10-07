Потепление и небольшие осадки – погода в Приморье 7 октября

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 7 октября, антициклон переместится на Японское море, а к Приморью подойдет атмосферный фронт. Фронтальная облачность накроет южную половину края, здесь утром местами начнется небольшой дождь, днем его интенсивность увеличится. Минимальная температура 0…+7°С, на южном побережье теплее, до +8...+12°С, на востоке наоборот холоднее, -1…-6°С. Максимальная температура +10…+18°.

Во Владивостоке ожидается облачная погода, в конце ночи и начале дня возможен небольшой дождь. Днем +12 ... +14°С.

В Уссурийске облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +14 ... +16°C.

В Находке облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +14...+16°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03