В Приморье 7 октября от COVID-19 скончались два человека и заболели 217

Оперативные данные на 7 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Актуальные данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 7 октября выявлены еще 217 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 70 426 жителей края.

Выздороветь сумели 258 заболевших, что на 69 человек меньше, чем накануне. Всего с болезнью справились 62 729 пациентов.

За сутки скончались два человека. Всего с ковидом не справились 1 174 приморца.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 523 жителя региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 426 892 проживающих на территории края. Это 22,6% от всех людей в регионе. Однако отметим, что для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла 80%.

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