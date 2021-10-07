«Этому еще в "Буратино" учили»: экс-мэр Владивостока Веркеенко стал инструментом заработка

Фото: правительство Приморья

Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко просит деньги в социальных сетях – разумеется, от имени экс-главы действуют мошенники. Не поддаваться на махинации Веркеенко попросил друзей и знакомых на своей личной странице, предоставив скриншоты «нового» вида аферы.

На кадрах видно, что злоумышленники с зарубежного номера пишут друзьям экс-главы с просьбой займа. Доступа к официальным страницам и личному номеру Веркеенко у них нет, но используются фото чиновника и неформальный стиль общения.

Фото: verkeenko

- Обратная сторона открытости - уязвимость для мошенников. Сегодня узнал о рассылке от моего имени моим друзьям. Я надеюсь, все достаточно внимательны, чтобы не попасться на уловки интернет-злодеев… Свой мобильный номер я не меняю 15 лет, и не планирую, - рассказал экс-мэр, порекомендовав удалить номера из открытого доступа на страничках в соцсети.

В комментариях добавляют: мошенники, похоже, отлично знают, кому писать – то есть, у них есть информация о приближенных чиновника.

- Ну, так в каждом утюге предупреждают, что прежде чем деньги переводить, перезвоните пусть даже маме и уточните, что это она. Новый век, новые опасности. Надо бдить. Этому еще в «Буратино» учили, - поделился советом приморец в комментариях.

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