Ушел из жизни экс-депутат ЗСПК Сергей Редькин

Фото: парламент Приморья

Ушел из жизни Сергей Михайлович Редькин, депутат Законодательного Собрания Приморского края второго созыва.

Как сообщили в краевом парламенте, Сергей Михайлович родился 26 июня 1956 года. Окончил Приморский сельскохозяйственный институт. Работал слесарем, главным зоотехником пчелосовхоза "Ольгинский", инструктором Ольгинского райкома КПСС, секретарем парткома совхоза "Милоградовский", директором совхоза "Милоградовский", директором ООО "Милоградовское".

Коллеги отмечали в Сергее Михайловиче трудоспособность, глубокое знание дела и внимание людям.

В краевом парламенте второго созыва Сергей Михайлович представлял интересы жителей Партизанского, Лазовского и Ольгинского районов.

- Приморцы навсегда запомнят его как профессионала своего дела, мудрого руководителя, человека поразительной скромности и доброты, - сообщил председатель ЗС ПК Александр Ролик.

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