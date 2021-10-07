Заморозки пришли в Приморье: синоптики провели «перекличку», чтобы узнать температуру во всех частях края

В северной части края уже чувствуется зима
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Авторы портала Маглипогода провели синоптическую «переключку»: участники проекта предоставили данные о ночных температурах практически со всех частей края.
В ночь на среду, 6 октября, заморозки вызвали иней, некоторые машины покрылись льдом. В населенных пунктах, по информации портала, температура была следующей:
Заветное: –6 ;
Метеоритное, Красноармейский район: –5 ;
Любитовка: –4 ;
Даниловка: –2 ;
Чернышевка: –2 ;
Лесозаводск, поселок Ружино: –2 сейчас, в данный момент. Всё бело и лёд в посудинах на улице толстый;
Лазо: –1 ;
Уссурийск: 0 ;
Богуславка: 0 ;
Лесозаводск: 0 ;
Спасск: +2 ;
Николаевка, Партизанский район: +6 ;
Хороль: +5 ;
Владивосток: +7 в центральной части города.
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