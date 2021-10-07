Помещения для развития бизнеса выставлены на аукционы во Владивостоке

На продажу во Владивостоке выставлены разные объекты для развития бизнеса. Фото: МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».

В рамках «Программы приватизации» 2021-2022 во Владивостоке выставлены на торги помещения разного назначения. Планируется, что площади займут предприниматели: под офисы, объекты торговли и точки оказания услуг. Электронные аукционы пройдут в «Росэлторге» 12, 15 и 18 октября.

В пресс-службе администрации города подчеркнули, что среди нежилых помещений предлагают площади от 30 до 300 квадратов. На продажу выставлены площади в разных районах Владивостока: на Океанском проспекте, 107, Некрасовской, 96/4, Русской, 63, Херсонской, 20, Надибаидзе, 6а, Черемуховой, 3б, Терешковой, 23. Как правило, отметили в мэрии, они имеют отдельный вход.

Некоторые объекты – отдельно стоящие здания. Более того, к продаже предложена «двухэтажка» на проспекте 100 лет Владивостоку, 138Д. Общая площадь участка составит 1935 квадратных метров, площадь помещений – 953,4 квадрата.

- Предпринимателей может заинтересовать и объект на ул. Светланской, 119б, расположенный в районе остановки общественного транспорта «Дальзавод». Здесь предлагается к продаже объект социального и коммунально-бытового назначения площадью 65,1 квадратного метра, с участком в 156 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе, добавив, что здание ценно самим участком, хотя помещения сильно изношены.

Наконец, приобрести можно комплекс из трех зданий бывшего военного городка №64 на Садгороде (ул. Главная). Это одноэтажные нежилые дома: по 80, 420 и 514 квадратов.

В администрации подчеркнули, что предприниматели могут осмотреть объекты самостоятельно перед тем, как принять решение. Для заинтересованных также доступна документация.

Контактные телефоны МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16. Электронная почта: mu_apmzn@mail.ru. Информация доступна на сайте МКУ, а также на сайте РФ для размещения информации о торгах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03