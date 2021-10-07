На китайском рынке в Уссурийске во время пожара нашли труп в заброшенном ларьке

Пожарные прибыли на место происшествия спустя пять минут. Фото: ussurmedia.ru

В Уссурийске 6 октября вспыхнул пожар в районе китайского рынка. Огонь охватил заброшенный ларек, его тушили 16 человек. Под обгоревшими руинами пожарные обнаружили труп, сообщает МЧС России по Приморскому краю.

На место возгорания, спустя пять минут после звонка от очевидца, прибыли четыре автоцистерны. Огонь к этому времени захватил 40 квадратных метров площади. Потушить пламя удалось спустя 24 минуты. Под обуглившимися развалинами постройки пожарные обнаружили безжизненное тело человека. Ведется следствие.