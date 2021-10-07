В Приморском крае установят примерно 650 контейнеров для раздельного сбора мусора

На данный момент в крае уже установлено около 500 контейнеров для раздельного сбора отходов. Фото:Петр Корко (Правительство Приморского края)

Приморский край вошел в число регионов страны, которые получат субсидии на приобретение специальных урн для вторсырья. Приморью из федерального бюджета в один миллиард рублей направлено более 15 миллионов. На эти средства планируется приобрести примерно 650 контейнеров, которые установят во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Фокино, Большом Камне и Надеждинском районе.

- Жители Приморья, которые хотят, чтобы контейнер для раздельного сбора мусора установили рядом с их домом, могут обратиться в краевое предприятие «Приморский экологический оператор» и позвонить по номеру, указанному на сайте, - сообщили в пресс-службе Приморского края.

Заместитель председателя правительства Приморья, Елена Пархоменко отметила, что все больше приморцев переходит к раздельному сбору мусора и активнее принимают участие в экологических мероприятиях.

На данный момент в крае уже установлено около 500 контейнеров для раздельного сбора отходов, которые можно отличить от обычных урн по ярко-оранжевому цвету.

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