Приморье и Беларусь договорились совместно реализовывать программы патриотического воспитания

Тематическое фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветераны России и Белоруссии по видеосвязи обсудили проблемы патриотического воспитания в рамках дней Беларуси в Приморье (с 5 по 10 октября). Могилев и Приморский край планируют сотрудничать в этом направлении: подписано соглашение о совместной разработке и внедрении программ гражданско-патриотического воспитания.

Помимо прочего, соглашение предусматривает укрепление взаимовыгодного сотрудничества, координация совместного гражданско-патриотического просвещения.

Напомним, дни Беларуси в Приморье проходят с 5 по 10 октября. Пять дней в столице Дальнего Востока будут проводиться мероприятия, ярмарки, концерты для укрепления дружбы народов.

Делегация Беларуси сейчас в крае с рабочим визитом.

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