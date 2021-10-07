Всемирно известный писатель после путешествия по России полюбил Владивосток

Пауло Коэльо с любовью отозвался о Владивостоке Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В своем интервью автор известнейшего произведения «Алхимик» Пауло Коэльо с любовью отозвался о Владивостоке. Путешествовал по России автор на поезде, он отметил, что это была его самая интересная поездка за последние 15 лет.

- Владивосток в моем сердце занимает особое место. Он живет в нем. Когда я вышел на вокзале, сразу же увидел колонну, на которой написано, сколько километров я проехал. Тут же подумал, что со мной произошло что-то особенное, за все прошедшее время, - делится впечатлениями писатель.

Автор «Алхимика» также рассказал о том, какие русские произведения и авторы ему интересны. Среди них оказались классики Александр Пушкин и Федор Достоевский.

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