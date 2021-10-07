Нелегальный пункт приема металлолома прикрыли во Владивостоке

Металлом изъяли, пока на площадку для временного хранения. Фото: vlc.ru

Нерадивому предпринимателю во Владивостоке, который открыл пункт приема металлолома во Фрунзенском районе города, грозит конфискация товара и крупный денежный штраф. Мужчина организовал бизнес без всякий разрешений и документов. Товар из нелегальной точки пришлось вывозить с помощью спецтехники.

Работу незаконного пункта приема металлолома пресекли специалисты административно-территориального управления (АТУ) Фрунзенского района совместно с представителями министерства промышленности и торговли Приморского края. Точка располагалась на Хабаровской. В павильоне складировался лом металла, судя по всему, дела у предпринимателя шли в гору. В «приемке» накопилось больше шести тонн товаров, реализация которых без специальной лицензии запрещена. По факту несанкционированной деятельности возбуждено административное дело.

–Металлолом вывезли на специализированную площадку. Нарушителю грозит конфискация товара и штраф, сумма которого будет установлена в судебном порядке, – рассказала заместитель начальника АТУ Фрунзенского района Светлана Вильгерман.

Специалисты административно-территориального управления организуют рейды во всех районах Владивостока. Кстати, помимо незаконной деятельности жителей города могут привлечь и за другие нарушения. Например, парковку на газоне, организацию свалок, назойливую рекламу, портящую облик приморской столицы, снос зеленых насаждений и другие правонарушения в сфере благоустройства.