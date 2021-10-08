Дома в Приморье начали подключать к отоплению

Отопительный сезон стартует в Приморье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье началось подключение жилищного фонда и социально значимых объектов к отоплению. Первыми тепло придет дома в северные районы края. Сейчас уже работают 23 котельные.

Коммунальщики подготовились к предстоящему отопительному сезону, который стартует в разных районах края в различное время – в зависимости от погодных условий. Специалисты отремонтировали или заменили оборудование, запаслись топливом и проверили работу всех систем. Всего в крае больше 820 котельных, на данный момент запущены 23. Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, они отапливают 37 объектов соцкультбыта и 14 домов. Речь идет о зданиях в Красноармейском и Пожарском районах, а также о Пограничном и Тернейском муниципальных округах.

– Начали подключать и жилые дома – на утро 7 октября их запитано 14. В остальных муниципалитетах отопительный сезон стартует исходя из погодных условий», – уточнили в ведомстве.

По словам специалистов, в октябре планируется подать тепло в 1 710 социально значимых учреждений и в почти 12 тысяч жилых домов. Подготовка к отопительному сезону проходит в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края», рассчитанной на 2020-2027 годы.

Стоит отметить, что в Приморье скоро заработают еще пять котельных. Сейчас в Фокино и поселке Новый достраивают газовые котельные, а в Краснореченском районе, Липовцах и Смоляниново – угольные. Они заменят старые, менее эффективные объекты и смогут отапливать большее число потребителей.

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