Туман и легкое потепление предвещают в Приморье 8 октября

Из архива КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 8 октября, поле повышенного атмосферного давления вновь влияет на погоду. В крае облачно с прояснениями, утром местами туман, в остальном синоптическая обстановка обойдется без сюрпризов
По информации Примпогоды, в крае +15 ... +20°С со слабым ветром до умеренного.
Во Владивостоке без осадков, переменная облачность, северо-западный, а затем южный ветер – слабый и умеренный.
Температура воздуха +16 ... +18°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +18 ... +20°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +18...+20°C.
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