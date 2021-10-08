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Владивосток8 октября 2021 2:45

Туман и легкое потепление предвещают в Приморье 8 октября

В крае переменная облачность, во второй половине дня солнечно
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 8 октября, поле повышенного атмосферного давления вновь влияет на погоду. В крае облачно с прояснениями, утром местами туман, в остальном синоптическая обстановка обойдется без сюрпризов

По информации Примпогоды, в крае +15 ... +20°С со слабым ветром до умеренного.

Во Владивостоке без осадков, переменная облачность, северо-западный, а затем южный ветер – слабый и умеренный.

Температура воздуха +16 ... +18°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +18 ... +20°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +18...+20°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03