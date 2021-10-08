В Приморье 8 октября от COVID-19 скончались три человека и заболели 212

Оперативные данные на 8 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 8 октября выявлены еще 212 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 70 638 жителей края.

Выздороветь сумели 232 заболевших, что на 26 человек меньше, чем накануне. Всего с болезнью справились 62 961 пациент.

За сутки скончались три человека. Всего с ковидом не справились 1 177 приморцев.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 500 жителей региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 428 425 проживающих на территории края. Это 22,7% от всех людей в регионе. Однако отметим, что для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла 80%.

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