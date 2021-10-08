Прокуратура Артема проверит массовые отключения воды в городе

Без воды остались и котики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Артемы проверяет факт массового отключения воды в Артеме. Авария произошла в полночь, вода вернулась в дома только к 18 часам.

Без воды остались десятки тысяч жителей: как из Артема, так и из сел.

- Установлено, что 06 октября 2021 года произошла авария на насосной станции, повлекшая порывы на сетях. Заместитель прокурора Артема осуществила выезд на место аварии. В настоящее время ресурсоснабжабщей организацией выполняются ремонтные работы, - сообщили в прокуратуре.

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