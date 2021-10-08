На «Дальневосточную ипотеку» приморцам выдали больше 30 миллиардов рублей

Больше семи тысяч приморцев взяли льготный кредит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приморцам направили уже более 30,6 миллиарда рублей на льготные кредиты. «Дальневосточная ипотека» действует с 2018 года, власти уверены, что такой кредит стимулирует жилищное строительство в крае.

- В городских округах льготную ипотеку можно оформить на покупку квартиры в новостройке, жители сельских территорий на эти средства могут приобрести квартиру на вторичном рынке или построить дом, - сообщили в правительстве края.

Под 2% льготу могут взять супруги не старше 35 лет, а также неполные семьи с несовершеннолетними детьми. Ограничений по возрасту нет для владельцев «Дальневосточного гектара», а также для тех, кто переехал в ДФО из-за карьеры (региональные программы повышения мобильности трудовых кадров).

Всего льготную ипотеку оформили уже больше 7,3 тысячи приморцев. Пока что программа рассчитана до конца 2024 года.

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