С ветерком по новой трассе, на острове Русском началось асфальтирование грунтовых дорог

На Русском кипят работы. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке на остров Русском специалисты приступили к асфальтированию грунтовых участков дорог. Во время первого этапа работ дорожникам предстоит облагородить участок от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи.

Проект по благоустройству острова рассчитан на несколько лет. За это время планируется заасфальтировать все грунтовые подъезды к поселкам. Масштабный ремонт дорог на островной территории проходит под личным контролем главы Владивостока Константина Шестакова.

- Было огромное количество просьб от жителей сделать на Русском дороги. В этом году мы заасфальтируем участок протяженностью 1200 метров. А в следующем планируем выполнить работы до поселка Экипажного, - поделился мэр.

Ремонт контролирует мэр Владивостока. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Перед укладкой двух слоев асфальта рабочие полностью подготовят участок, заменив слабый грунт. На дороге сейчас монтируют систему отвода воды и делают кюветы. После завершения основных строительных работ специалисты нанесут разметку, установят знаки и смонтируют леерное ограждение на опасных отрезках. Первый этап работ завершится в этом году. Зимой специалисты займутся подготовкой проектно-сметной документации на ремонт дороги к Экипажному. Далее новый асфальт появится на пути к Подножью и Рынде.

Стоит отметить, что решение о благоустройстве дорог на Русском принято благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева и губернатора Приморья Олега Кожемяко. На эти работы администрации города выделены дополнительные деньги. Напомним, что в этом году на острове провели и восстановительный ремонт. Специалисты отремонтировали дорогу в районе поворота на Поспелово. Помимо этого, починили проезд в районе океанариума и оборудовали бесплатную парковку на 250 авто.

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