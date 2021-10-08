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Владивосток8 октября 2021 6:02

Виноват офтальмолог: в Большом Камне произошло «нелепое» ДТП у автомойки

«Биба и Боба!», - шутят приморцы в комментариях
Руслан НОВИКОВ
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Тематическое фото, архив КП

Тематическое фото, архив КП

Фото: Алексей ФОКИН

На выезде у автомойки самообслуживания в Большом Камне произошло нестандартное ДТП – запись с камер видеонаблюдения утекла в социальные сети.

На кадрах «Приус» и внедорожник неспешно сдают назад – никаких гонок или ограничений для видимости… Однако все равно автомобили «притерли» друг друга.

В комментариях обоснованно спрашивают: кто виноват? У обоих водителей были равные возможности избежать контакта, считают приморцы. Поэтому «нелепое» ДТП и стало полигоном для тренировки юмора:

«Биба и Боба»; «Виноват офтальмолог!»; «Права также выдали, не посмотрев!», - пишут приморцы.

Кто виноват: в Большом Камне водители одновременно притерли друг друга
Видео: @dpscontrol // @robotmoykabk

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