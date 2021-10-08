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Политика8 октября 2021 7:21

Людмилу Талабаеву переназначили сенатором от Заксобрания Приморья

Кандидату от фракции КПРФ Артему Самсонову не удалось убедить коллег, что назначить его будет дешевле
Вадим ШКОДИН
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Людмила Талабаева продолжит представлять приморский парламент в Сенате Фото: пресс-служба ЗС ПК

Людмила Талабаева продолжит представлять приморский парламент в Сенате Фото: пресс-служба ЗС ПК

Новоизбранный депутат парламента Приморья Людмила Талабаева продолжит представлять законодательный орган в Совете Федерации РФ. За ее отправку в верхнюю палату российского парламента проголосовали большинство депутатов, несмотря на заверения депутата от КПРФ Артема Самсонова, что сделать его сенатором будет дешевле для края.

На проходящем в данный момент организационном заседании краевого парламента депутаты выбрали своего представителя в Совете Федерации РФ. Фракция «Единой России» ожидаемо предложила кандидатуру Людмилы Талабаевой, работавшей сенатором от ЗС ПК прошлого созыва, коммунисты предложили наделить сенаторским статусом своего депутата Артема Самсонова.

В ходе представления кандидатур, коммунист озвучил преимущества выбора в свою пользу. По его мнению, сделать сенатором его будет дешевле для края, чем Людмилу Заумовну. В этом случае, заметил коммунист, краю не придется тратить деньги на организацию довыборов в следующем году, которые неминуемы в случае назначения Талабаевой. Все дело в том, что она избиралась как одномандатник, и в случае ее ухода в сенат, освободившийся мандат должен быть разыгран на дополнительных выборах. Артем Самсонов прошел в ЗС ПК как «списочник», а, значит, его место будет передано другому человеку без проведения выборов.

Однако коллеги к призыву коммуниста не прислушались: в результате голосования Талабаева получила 25 голосов, Самсонов – 15. Таким образом, Талабаева остается сенатором от Приморья на еще один срок.

Людмила Талабаева родилась 6 июня 1957 года в пос.Черная Речка, Красноармейского района, Приморского края. Окончила Дальрыбвтуз по специальности инженер-технолог рыбной промышленности. С 1979 по 2016 год работала по специальности в различных организациях рыбной промышленности, в том числе, на руководящих должностях. Избиралась депутатом Думы Владивостока III и IV созывов, возглавляла комитет по социальной политике и делам ветеранов (2007-2012), работала в комитете по бюджету, налогам и финансам (с октября 2012 по сентябрь 2016). С декабря 2012 по декабрь 2016 года, а также с ноября 2018 по 2019 год занимала пост секретаря Приморского регионального отделения "Единая Россия". В октябре 2016 года была избрана депутатом Законодательного собрания Приморского края и утверждена членом Совета Федерации РФ от законодательного органа. 19 сентября 2021 года была вновь избрана краевым депутатом.