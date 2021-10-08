Жителей Владивостока приглашают навести порядок в излюбленном месте отдыха

Приморцев приглашают на субботник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экологический субботник «Чистота спасет мир» состоится во Владивостоке 9 октября. Благотворительное мероприятие, которое поможет навести порядок в одном из излюбленных мест отдыха приморцев, запланировано на 13:00. Участников ждут в бухте Патрокл, необходима предварительная регистрация.

Чтобы подробнее узнать о месте встречи и организатор имел представление о количестве участников, необходимо зарегистрироваться. Заявку можно передать по телефону или Whatsapp: +7(952)083-53-98. С собой желательно взять перчатки и мусорные.

- Я очень часто бываю на Патрокле и мне очень хочется проводить летний сезон в чистоте. Моя главная задача - не просто навести чистоту, а своим личным примером замотивировать других людей следить за порядком и беречь природу, - поделилась организатор экологического мероприятия, жительница Владивостока Александра Иванова.

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