С улицы Русской во Владивостоке убрали пять ларьков-автомобилей

Фото: администрация Владивостока

Во Владивостоке на улице Русской полицейские, мэрия и специалисты административно-территориального управления провели очередной рейд, чтобы пресечь незаконную торговлю. В районе домов на Русской – от 66-го до 78-го – эвакуировали пять «самодельных» ларьков из машин.

- Нарушители использовали их [автомобили] для хранения продукции и торгового оборудования», – рассказали в пресс-службе городской администрации, добавив, что с улиц были демонтированы и торговые лотки.

Отметим, Русская – точка притяжения для импровизированных ларьков. Часто в этом месте овощи, фрукты и порой незаконно добытые морепродукты продают с машин и лотков. Более того, торговцы порой ставят ларьки на газоны и даже пешеходные переходы.

Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей – точные суммы позже определит комиссия.

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