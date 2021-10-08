Фудкорты, зоны для пикников и велодорожка – пляж Ахлестышева ждут глобальные перемены

На острове Русский продолжается благоустройство пляжа. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Во Владивостоке на острове Русский начался второй этап реконструкции одного из излюбленных мест отдыха – пляжа на мысе Ахлестышева. Сейчас специалисты расширяют проезд и строят велодорожку, но планы по благоустройству на ближайшее время, действительно, глобальные.

– До конца года планируется обустроить места под фудкорты, сделать игровую площадку и зоны под пикники. Отдельно будут сделаны съезды и заезды для маломобильных граждан, – рассказал заместитель гендиректора компании-подрядчика Алексей Шепелев.

На данный момент на территории пляжа трудится тяжелая техника, работают экскаваторы и КамАЗы. Уже совсем скоро проезд станет более удобный, а для любителей велопрогулок появится отдельная дорожка.

Дорогу сейчас расширяют. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

– Велосипедисты и пешеходы не будут мешать друг другу, ведь на асфальтированной дорожке будет специальная разметка. Автолюбителям тоже не стоит переживать, дорогу им никто не перекроет, а наоборот уложат асфальт, для более комфортного проезда, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в прошлом году на Ахлестышева сделали планировку территории, подготовили инженерные сети, под землей специалисты провели кабели для освещения и электроснабжения. После чего установили деревянный настил и террасы. Пляж сразу же стал новой точкой притяжения.

Согласно проекту, набережную вдоль береговой линии оборудуют многофункциональным теневым навесом с павильонами кафе, прокатом и туалетом, а территорию самого пляжа – разными типами спусков к воде. При этом пространство разделят на зоны для активного отдыха – спортивную и игровую, а также для релакса – площадка для барбекю и территория для палаток.

Стоит отметить, что реконструкция ведется под личным контролем главы Владивостока Константина Шестакова.

За ходом работ следит глава Владивостока. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

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