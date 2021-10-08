В Приморье столбики термометров поднимутся до +23°С на следующей неделе

Из архива КП Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После дождливого и ветреного воскресенье, которое прогнозируют синоптики, тепло вновь вернется в Приморье.

Специалисты Примпогоды сообщили, что с понедельника к жителям вернутся солнечные дни. В понедельник, 11 октября, глубокий циклон вновь вызовет легкие осадки утром. Однако днем осадки на всей территории края прекратятся. Минимальная температура днем составит до +19°С, при этом край атакует сильный ветер.

- В дальнейшем влияние циклона на погоду Приморья постепенно прекратится, атмосферное давление начнет расти, Приморье окажется под воздействием антициклона. До середины недели, 12 — 13 октября, установится солнечная и тихая погода, - уточнили синоптики.

Яркое солнце прогреет воздух до +15...+23°С.

Во Владивостоке в первой половине следующей недели осадков не ожидается. В понедельник, 11 октяря, будет дуть свежий северо-западный ветер, температура воздуха в ночные часы +8...+11°С, днем +14...+17°С. В дальнейшем во Владивостоке стихнет ветер. Ночью край будут посещать холода, а вот дневные температуры повысятся на 2-3 градуса по сравнению с выходными.

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