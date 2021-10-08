Рай для сластен: фестиваль меда снова пройдет во Владивостоке

Покупатели смогут продегустировать продукцию. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В предстоящие выходные гостей и жителей Владивостока приглашают на фестиваль меда, который пройдет в сквере Дружбы. Свою продукцию на ярмарке представят пасечники из разных районов края. Покупатели смогут продегустировать и приобрести понравившиеся товары.

Заявки на участие в фестивале на этой неделе подали 10 человек. На фестивале традиционно будут представлены различные сорта меда, которые производят в Приморье: с ароматом элеутерококка, маньчжурской липы или амурского бархата.

Ярмарка уже неоднократно проходила в этом году во Владивостоке и полюбилась жителям города. Торговля развернется 9 и 10 октября на площадке напротив Дворца культуры профсоюзов на улице Светланской, 147 (остановка «Авангард»). Покупатели смогут запастись не только медом, но и прополисом, воском, свечами, цветочной пыльцой, медовым мылом и другими товарами пчеловодства.

По словам начальника городского управления экономического развития Александр Вициенко, для пасечников фестиваль – площадка по обмену опытом и отличное место для реализации продукции, для гостей – праздник, на котором можно отдохнуть всей семьей, продегустировать и приобрести свежий липовый, цветочный и другие сорта меда.

– Как раз сейчас, когда ульи уже подготовлены к зиме и основная работа на пасеках завершилась, они представляют жителям и гостям Владивостока свежую продукцию этого года. Покупателей ждет липовый, бархатный, цветочный мед и продукция на любой вкус, – отметил Александр Вициенко.

Желающие принять участие в фестивале могут обращаться в городской «Центр развития предпринимательства» по телефону 8 (423) 260-69-07.

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