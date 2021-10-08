Не только с комфортом дождаться транспорта, но и подкрепиться: «умные» остановки во Владивостоке цифровизируют и сдадут в аренду

Планируется, что на остановках можно будет купить еду или напитки. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

30 так называемых «умных» остановок во Владивостоке подключат к SMART-сервисам. Павильоны, построенные для пассажиров в разных районах города, цифровизируют, как это и задумано изначально, но главная новость даже не в этом. Остановки планируется сдать в аренду бизнесменам, которые смогут вести здесь деятельность по организации общественного питания.

Специалисты считают, что эксплуатация остановок предпринимателями – взаимовыгодное сотрудничество. Во-первых, на остановках будет порядок, во-вторых пассажиры смогут купить что-то, ожидая транспорт (кофе, пончики или другую еду), ну, а продавцы смогут заработать.

– Одна из целей сдачи в аренду – обеспечить чистоту и порядок внутри павильонов, сохранность оборудования и конструкций «умной» остановки. Поэтому все необходимые условия будут предусмотрены договором аренды, – пояснили в городском управлении муниципальной собственности.

Сейчас процесс подключения к SMART-сервисам ведется в тестовом режиме. Во Владивостоке установлены три десятка современных остановок, которые расположились на проспекте 100-летия Владивостока, площади Луговой, Светланской, Нейбута, 3-й Рабочей, Гоголя, в районе Второй Речки, Снеговой Пади, на Магнитогорской и во многих других районах. Все они уже подключены к электричеству. В десяти павильонах работают электронные табло, которые позволяют узнать в режиме реального времени, когда прибудет автобус. Речь идет об остановочных пунктах «Дальзавод», «Фабрика Заря», «Магнитогорская», «Парк Победы» и других. Совсем скоро терминалы подключат к интернету.

Со временем табло появится на всех остановках. Также планируется, что на терминалах будут показывать социальные видеоролики, через аппараты можно будет пополнять транспортные карты, а в случае ЧП вызвать экстренные службы с помощью специальной кнопки.

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