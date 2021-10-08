«Дорога полностью перекрыта, машины раскиданы»: массовое ДТП спровоцировало коллапс на приморской трассе

Разбитые авто загородили проезд.
Фото: Анна СОБОЛЬ
Серьезное ДТП произошло вечером в пятницу, 8 октября. По сообщениям очевидцев, массовая авария случилась между деревней Царевка и селом Петровка. По предварительным данным, пострадали четыре авто.
– Столкнулись машины, дорога перекрыта полностью, никто пока не регулирует движение, скорой и полиции не видно. Здесь настоящий коллапс. Пробка со стороны Фокино и в обратном направлении. Пришлось искать выезд через новую трассу, через мост. Дорога еще не открыта, стоят бетонные блоки, водителям приходится между ними лавировать, но другого пути просто нет, – поделилась с «КП-Владивосток» очевидец.
Автомобили серьезно пострадали. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.
На данный момент информация о причинах ДТП и пострадавших выясняется. Как уверяют свидетели, виновником аварии стал водитель самосвала. Тяжелая машина снесла сначала леерное ограждение, а следом и встречные авто.
Из-за ДТП образовались масштабные пробки во всех направлениях. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.
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