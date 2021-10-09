Ханкайских школьников научат управлять беспилотниками и 3D-печати

Для ребят пройдут бесплатные занятия с использованием современных технологий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ханкайском районе Приморья с 11 октября начнет работу детский мобильный технопарк. Бесплатные занятия, которые помогут научиться ребятам 3D-печати и управлению беспилотными летательными аппаратами, пройдут на базе школы №1 села Камень-Рыболов по адресу: улица Решетникова, 1. Серия мастер-классов под названием «Год науки и технологий» также позволит юным приморцам познакомиться с технологиями дополненной и виртуальной реальности.

Детский мобильный технопарк – передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Проект, основной целью которого стало дополнительное обучение естественнонаучной и технической направленности для ребят, реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Благодаря бесплатным урокам школьники из разных районов края узнают много нового и интересного. В этом сезоне команда детского мобильного технопарка будет работать в шести муниципалитетах края, каждый из которых она посетит два раза – в первом и во втором учебном полугодии. Расписание уже доступно на сайте правительства Приморья.

Для учащихся 5-7 классов в Ханкайском районе организаторы проведут уроки «Технология». На занятиях школьники смогут реализовать свои самые смелые научные проекты. А для самых любознательных учеников разных возрастов в технопарке пройдут углубленные занятия по следующим направлениям: «Дополненная и виртуальная реальность», «Геоинформационные технологии с применением беспилотных летательных аппаратов», «Промышленный дизайн». Уроки запланированы на 18, 19, 20 и 21 октября в 15.00.

– Ключевая задача технопарка – организовать внеурочную деятельность для повышения качества основного общего образования. Работа ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», – отметила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

В Ханкайском районе школа юных исследователей науки проработает до 22 октября. Вторая очная сессия детского мобильного технопарка пройдет с 14 по 25 марта 2022 года. Команды будут готовиться к участию в краевых и всероссийских инженерных соревнованиях.

Те, у кого остались вопросы, могут подробнее познакомиться с содержанием и оборудованием программ на официальном сайте 25.pfdo.ru.

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