Октябрьский выходной порадует приморцев теплом

Фото: Анна Соболь.

В субботу, 9 октября, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», в регионе сегодня немного облачно, но без осадков. Ветер возьмет направление с юга, усилившись во второй половине дня.

В дальневосточной столице дождя сегодня не ожидается. Ветер слабый до умеренного, воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске небольшая облачность, но тоже без дождей. Ветер во второй половине дня усилится, а вот температура воздуха будет чуть выше – до 20 градусов тепла.

В Находке также без осадков, слабый юго-восточный ветер, температура +19...+21°C.

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