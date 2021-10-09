Всего за сутки коронавирус унес жизни еще пяти приморцев

Число больных коронавирусом в Приморье продолжает рости. Фото: Милана СОКОЛ

По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки заразились новой коронавирусной инфекцией еще 217 жителей Приморского края. 212 человек из числа ранее заболевших выздоровели, пять скончались.

За весь период пандемии в Приморье выявлено 70 855 случаев заражения опасным вирусом, на сегодняшний день 63 173 пациентов победили недуг, 1 182 погибли.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности из-за COVID-19. Предотвратить распространение коронавирусной инфекции может помочь соблюдение банальных правил: ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция помещений и поверхностей. Медики призывают жителей края вакцинироваться. По словам специалистов, инфекция замедлит темпы распространения при коллективном иммунитете.

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