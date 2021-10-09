Вспыхнули миллионы. Во Владивостоке сгорел загруженный машинами автовоз

В кузове автовоза загорелись машины. Фото: www.instagram.com/dpscontrol.

В ночь с пятницы на субботу, с 8 на 9 октября, на трассе Седанка-Патрокол во Владивостоке вспыхнул автовоз, загруженный машинами. По словам очевидцев, огонь стремительно охватил транспортные средства. Уничтожены оказались сразу пять авто, еще три удалось спасти.

ЧП случилось при выезде с Дальхимпрома на объездную трассу. Свидетели происшествия уверяют, что в момент возгорания автовоз был в движении. Пожар начался не с кабины, а в самом кузове. Судя по всему, замкнуло проводку на одной из перевозимых машин. Однако точную причину еще предстоит установить экспертам.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, информация о возгорании поступила в 23:53, через 10 минут на место прибыли огнеборцы. В результате происшествия никто не пострадал.

– Приступив к тушению, в 00:35 возгорание локализовали, а в 00:48 ликвидировали открытое горение на площади 50 квадратных метров. В тушении были задействованы 9 человек личного состава и две единицы техники, – отметили в региональном МЧС.

В социальных сетях жители края искренне сочувствуют водителю. Причины, по которым произошло возгорание, в настоящее время выясняются. Но уже сейчас понятно, что ущерб от огня исчисляется сотнями тысяч рублей.

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