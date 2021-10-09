Мужчина лежит посреди дороги, масштабная пробка сковала пригородную трассу Владивостока

Пострадавшему оказывают срочную медицинскую помощь. Фото: принтскрин видео.

ДТП, которое произошло в районе Седанки во Владивостоке, стало причиной масштабного транспортного затора в направлении города. По предварительной информации, участниками аварии стали байкер и автомобилист. При этом водителю двухколесного транспорта понадобилась срочная помощь медиков. Мужчина лежит прямо посреди дороги, именно поэтому собралась внушительная пробка.

Из-за аварии собралась внушительная пробка. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Мотоциклист не поделил дорогу в районе Седанки с владельцем Toyota Caldina. В неравном бою пострадал водитель менее габаритного транспортного средства.

– Пробка в город уже начинается с Океанской. Из-за аварии практически все обездвижено, – рассказал «КП-Владивосток» один из очевидцев.

На данный момент подробности ДТП выясняются.

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