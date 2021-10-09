Мужчина лежит посреди дороги, масштабная пробка сковала пригородную трассу Владивостока

Пострадавшему оказывают срочную медицинскую помощь.
Фото: принтскрин видео.
ДТП, которое произошло в районе Седанки во Владивостоке, стало причиной масштабного транспортного затора в направлении города. По предварительной информации, участниками аварии стали байкер и автомобилист. При этом водителю двухколесного транспорта понадобилась срочная помощь медиков. Мужчина лежит прямо посреди дороги, именно поэтому собралась внушительная пробка.
Из-за аварии собралась внушительная пробка. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.
Мотоциклист не поделил дорогу в районе Седанки с владельцем Toyota Caldina. В неравном бою пострадал водитель менее габаритного транспортного средства.
– Пробка в город уже начинается с Океанской. Из-за аварии практически все обездвижено, – рассказал «КП-Владивосток» один из очевидцев.
На данный момент подробности ДТП выясняются.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03