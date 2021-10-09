Азиатско-владивостокский сервис: суп, доставленный из кафе в пакете, стал причиной споров в сети

Способ доставки крайне удивил клиентов заведения. Фото: revizor_vdk

В одном из приморских пабликов появилась фотография-жалоба на известное многим вок-кафе «Tao» во Владивостоке. Клиент заведения, которому доставили суп в пакете, оказался крайне возмущен подобной упаковкой и решил высказать негодование в сети. Снимок вызвал волну споров.

Пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни отмечают, что в пакете суп выглядит не особо аппетитно, отпуская едкие комментарии в адрес заведения. Другие же наоборот заверяют, что в подобном способе доставки нет ничего необычного. Более того, подобная практика перевозки жидких блюд довольно распространена в Юго-Восточной Азии.

Редакция Комсомольской правды связалась с представителями вок-кафе. По словам сотрудников заведения, они всегда доставляют супы в пакетах, потому что заведение специализируется на приготовлении азиатской кухни и такой вариант перевозки распространен в Таиланде и других странах Азии. Для надежности пакет всегда вкладывают в коробку. До этого момента никто из клиентов не жаловался.

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