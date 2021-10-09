«Лучше, чем Адель»: уличное выступление в Уссурийске взорвало соцсети

Жительница Уссурийска поразила своим голосом пользователей сети. Фото: www.instagram.com/dunyasha93

Отдых в одном из развлекательных заведений Уссурийска закончился спонтанным концертом на улице. Посетительница с бокалом вместо микрофона в руке решила исполнить песню из репертуара Адель. Да заголосила так, что окружающие обомлели. Видео быстро разлетелось по сети, прославив владелицу шикарного голоса.

Кадры, сделанные на улице Чичерина в Уссурийске, буквально взорвали сеть. На видео заметно, как девушка сначала пытается отговорить свою подругу от публичного выступления в курилке, однако певице отдельная сцена не нужна, ее заменили ступеньки. В конце импровизации артистка сорвала шквал оваций. Rolling in the deep с таким голосом явно удалась.

Не остались равнодушными к таланту девушки и многие пользователи сети. Всего за день видео посмотри около 70 000 человек и большинство комментариев восторженные.

«Вот это талант, лучше, чем Адель спела», «Если она еще там, то я выезжаю, хочу в живую послушать», «Если пьянка под окном, то только такая», «Не важно, как и где, и в каком состоянии Молодец талант», «Хоть что-то хорошее произошло за день! Голос шикарный, надо, чтобы больше людей это слушали», «Может продюсеры заметят», – делятся впечатлениями жители края.

Сама же девушка после столь неожиданного внимания к своей персоне слегка застеснялась и заверила, что кадры не самые удачные, да и вообще она может гораздо лучше, предоставив в подтверждение видео.

Судя по страничке героини публикации в социальной сети, вокалом Dunyasha занимается профессионально, к тому же пишет песни сама. Также увлекается живописью и работает парикмахером. Словом, мастер на все руки. Присоединяемся к пожеланиям воодушевленных ее талантом поклонников и тоже желаем певице профессиональных успехов.

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