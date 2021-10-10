Сильный ветер и дожди ждут приморцев в воскресный выходной 10 октября

Фото: Анна Соболь.

В воскресенье, 10 октября, Приморский край окажется во власти фронтальных разделов. Синоптики прогнозируют сегодня дождь, местами сильный. Ветер возьмет направление с юго-востока и в течение дня лишь усилится. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

В дальневосточной столице сегодня пасмурно, температура воздуха до 19 градусов со знаком плюс. Ветер южный, юго-восточный сильный.

В Уссурийске дождь, от небольшого до умеренного. Сильный ветер возьмет направление с юга. Температура воздуха +18 ... +20°C.

В Находке +18...+20°C. Также пасмурно, дождливо и ветрено.

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