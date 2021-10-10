«Ходит в темное время суток и пытается подобрать ключ»: приморцы обеспокоены происходящим в их городе

Фото: Анна Соболь.

Маленький город Фокино всколыхнула новость о том, что неизвестные ходят и буквально подбирают ключи к дверям чужих квартир. Информация об этом появилась в местной социальной сети, а чуть позже подобную историю в мессенджере рассказала жительница города. Подробнее – в материале «Комсомолки».

В «Инстаграм» с бдительным сообщением обратился местный житель. Он рассказал, что по многоквартирным домам ходят неизвестные и пытаются подобрать ключ к дверям жителей.

- Ходит кто-то и пытается подобрать ключ. Ходит в темное время суток. Может и в ночное время подбирать ключ. Закрывайте двери на щеколды. Если кто-то столкнулся с подобной ситуацией и есть камера наблюдения, то проверьте и выложите фото или видео. Это уже не первый случай, - гласит сообщение в социальной сети.

Чуть позже, когда пост из «Инстаграм» разлетелся по мессенджерам, одна из местных жительниц рассказала, что, судя по всему, она уже стала жертвой неизвестных.

- Доча мне вчера два раза говорила: такое чувство,что кто то копошится у двери... Я на кухне помидорами занимаюсь, мне не слышно, маленькая рядом скачет. Говорю старшей, кому мы нужны на пятом этаже ... а утром вон что пишут, - поделилась Ольга.

Официальной информации о том, что кто-то уже пострадал от рук злоумышленников, пока нет. «КП» продолжит следить за развитием событий.

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