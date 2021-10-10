Обновленные данные по заболеваемости коронавирусом в Приморье

Фото: Иван Макеев.

За прошедшие сутки коронавирусом в Приморье заразились 219 человек. Такие данные предоставляет пресс-служба Правительства региона.

По данным ведомства, всего с начала властвования пандемии в мире в Приморье заболели 70 074 человека. Побороть страшный недуг удалось лишь 63 435 приморцам. Скончались 1 185 человек, только за последние сутки – трое. Остальные приморцы продолжают бороться с COVID-19.

Всего в крае прошли обследование 1 546 381 приморец. Прививку получили 420 270 человек.

К слову, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности из-за COVID-19. Предотвратить распространение коронавирусной инфекции может помочь соблюдение банальных правил: ношение масок, социальная дистанция, дезинфекция помещений и поверхностей. Медики призывают жителей края вакцинироваться. По словам специалистов, инфекция замедлит темпы распространения при коллективном иммунитете.

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