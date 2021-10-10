Массовая авария с участием общественного транспорта парализовала движение в сторону центра Владивостока

Фото: www.newsvl.ru

Серьезная авария сковала трафик во Владивостоке воскресным утром. Причиной замедленного движения стало ДТП из пяти машин и городского автобуса.

Инцидент произошел в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 45. Авария случилась на полосе движения, следующей в центр дальневосточной столицы. Пока что обстоятельства случившегося до конца неизвестны.

Фото: www.newsvl.ru

На крайней правой полосе «подбит» оказался «Приус», за ним пристроился автобус №81, замыкает цепочку универсал без номеров. Последнего от удара развернуло, и авто угодил в припаркованные машины в количестве двух штук. В них же влетел и еще один, замыкающий, универсал черного цвета.

Помимо машин пострадал и рекламный щит, который рухнул на дорогу.

Фото: www.newsvl.ru

Информация о пострадавших пока что отсутствует. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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