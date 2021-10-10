Уже на следующей неделе во Владивостоке и Артеме пройдут отключения воды

Фото: Светлана Маковеева.

На следующей неделе часть Владивостока и Артема останутся без холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, во Владивостоке отключения пройдут во вторник, 12 октября, с 09:00 часов утра до 18:00 часов включительно в домах по следующим адресам:

Пальчевского 4-20, 3-33.

В этот день здесь будут проводиться плановые ремонтные работы.

В Артеме холодную воду отключат в среду, 13 октября, с 09:00 часов утра до 20:00 часов вечера включительно в домах по следующим адресам:

ул. Кирова д.138, 150, 152, 152/3 ул. Бабушкина д. 4/1 Кафе «Фаэтон»

В этот день здесь будут проводиться аварийные ремонтные работы на водопроводе ул. Бабушкина, 4/1

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