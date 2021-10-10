«Это он еще зимой утонул»: в Приморье из моря достали внедорожник

Фото: www.instagram.com/dps_vl/

В Приморье из воды достали внедорожник. Кадры спасательной операции попали на видео и уже разлетелись по социальным сетям. Как и почему – это два главных вопроса, которые на сегодняшний день волнуют местных.

Доставали машину из бухты в районе Андреевки, автомобиль марки Suzuki Escudo. Вот только как транспортное средство там оказалась – пока неизвестно. Местные говорят, что в этом месте, где дрейфовал авто, крутой поворот и нет леерного ограждения. Не исключается, что накануне кто-то неудачно вошел в поворот и улетел с дороги прямо в море. Информации о пострадавших нет.

Другие же предполагают, что автомобиль ушел под воду еще зимой и теперь из-за непогоды его подняло волной и прибило к берегу.

Единственное, в чем точно сошлись комментаторы, так это то, что совсем скоро машина появится на одном из местных популярных автомобильных сайтов с объявлениями и текстом «не бит, не крашен».

Вызволять транспорт из плена приехала специальная техника. По имеющимся данным, достать автомобиль из воды все же удалось, даже несмотря на погодные условия, которые осложняли спасательную операцию.

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