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Владивосток11 октября 2021 2:42

Рабочая неделя в Приморье начнется с ясного неба с температурой до +18°С

Погоду в крае определяет тыловая часть циклона
Руслан НОВИКОВ
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В крае почти устоялась осенняя погода

В крае почти устоялась осенняя погода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 11 октября, в Приморье погоду диктует тыловая часть прошедшего циклона. В целом без осадков. Однако сохранится северо-западный ветер - умеренный до сильного. В крае от +13°С до +18°С.

Во Владивостоке небольшая облачность, но также без осадков. Утром сильный ветер с севера. В течение дня умеренный северо-западный. Температура воздуха +14 ... +16°С.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +16 ... +18°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +15...+17°C.

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